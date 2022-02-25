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Роскомнадзор объявил о замедлении трафика к Facebook. «Красный уголок бухгалтера» переезжает в Телеграм

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Рубрика Интернет и IT
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Роскомнадзор объявил о «замедлении доступа» к Facebook с 25 февраля.

25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика.

Ограничение связано с тем, что соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», агенства «РИА Новости», интернет-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру», объяснил Роскомнадзор.

«Клерк» более пяти лет развивает сообщество «Красный уголок бухгалтера» в «Фейсбуке». Сейчас в сообществе 23171 участник. «Красный уголок бухгалтера» экстренно переезжает в Телеграм. Забирайте ссылку https://t.me/klerkforum и срочно добавляйтесь.

Напоминаем, что у «Клерка» существует форум: https://club.klerk.ru/. Добавляйте в закладки.

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