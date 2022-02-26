«Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Как правильно пользоваться и задавать вопросы

Друзья! Роскомнадзор объявил о «замедлении доступа» к Facebook с 25 февраля. Главная бухгалтерская группа соцсетей — «Красный уголок бухгалтера» экстренно переезжает в Телеграм.
Реагируя на пожелания пользователей за утро субботы мы создали канал: https://t.me/kubklerk. Чтобы задать вопрос и получить ответ в Телеграме вам нужно:
- Присоединиться к каналу: https://t.me/kubklerk
- Чтобы задать вопрос заполнить форму по ссылке: https://www.klerk.ru/go/kub. Она очень проста и состоит из ника в Телеге и самого вопроса
- Ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале https://t.me/kubklerk
- В канале существует система комментариев, получайте ответы, общайтесь.
Надеемся, вы быстро получите ответы на свои вопросы.
Еще раз ссылка на канал: https://t.me/kubklerk. Подписывайтесь!
Насколько нам известно, «Красный уголок бухгалтера» в фейсбуке на данный момент работает нормально. Никаких проблем со скоростью и доступом нет.
Кроме того, не забывайте про форум https://club.klerk.ru/, где работает большая команда экспертов. Следить за новыми темами в форуме и обсуждать их также можно в Телеграме: https://t.me/clubklerk
Будем на связи!
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.