«Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Как правильно пользоваться и задавать вопросы

Аватарка в группе «Красный уголок бухгалтера» в фейсбуке

Друзья! Роскомнадзор объявил о «замедлении доступа» к Facebook с 25 февраля. Главная бухгалтерская группа соцсетей — «Красный уголок бухгалтера» экстренно переезжает в Телеграм.

Реагируя на пожелания пользователей за утро субботы мы создали канал: https://t.me/kubklerk. Чтобы задать вопрос и получить ответ в Телеграме вам нужно:

Присоединиться к каналу: https://t.me/kubklerk

Чтобы задать вопрос заполнить форму по ссылке: https://www.klerk.ru/go/kub. Она очень проста и состоит из ника в Телеге и самого вопроса

Ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале https://t.me/kubklerk

В канале существует система комментариев, получайте ответы, общайтесь.

Надеемся, вы быстро получите ответы на свои вопросы.

Еще раз ссылка на канал: https://t.me/kubklerk. Подписывайтесь!

Насколько нам известно, «Красный уголок бухгалтера» в фейсбуке на данный момент работает нормально. Никаких проблем со скоростью и доступом нет.

Кроме того, не забывайте про форум https://club.klerk.ru/, где работает большая команда экспертов. Следить за новыми темами в форуме и обсуждать их также можно в Телеграме: https://t.me/clubklerk

Будем на связи!