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«Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Как правильно пользоваться и задавать вопросы

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Рубрика Интернет и IT
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Аватарка в группе «Красный уголок бухгалтера» в фейсбуке

Друзья! Роскомнадзор объявил о «замедлении доступа» к Facebook с 25 февраля. Главная бухгалтерская группа соцсетей — «Красный уголок бухгалтера» экстренно переезжает в Телеграм.

Реагируя на пожелания пользователей за утро субботы мы создали канал: https://t.me/kubklerk. Чтобы задать вопрос и получить ответ в Телеграме вам нужно:

  • Присоединиться к каналу: https://t.me/kubklerk
  • Чтобы задать вопрос заполнить форму по ссылке: https://www.klerk.ru/go/kub. Она очень проста и состоит из ника в Телеге и самого вопроса
  • Ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале https://t.me/kubklerk
  • В канале существует система комментариев, получайте ответы, общайтесь.

Надеемся, вы быстро получите ответы на свои вопросы.

Еще раз ссылка на канал: https://t.me/kubklerk. Подписывайтесь!

Насколько нам известно, «Красный уголок бухгалтера» в фейсбуке на данный момент работает нормально. Никаких проблем со скоростью и доступом нет.

Кроме того, не забывайте про форум https://club.klerk.ru/, где работает большая команда экспертов. Следить за новыми темами в форуме и обсуждать их также можно в Телеграме: https://t.me/clubklerk

Будем на связи!

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

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