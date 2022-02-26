Сбер разослал своим клиентам разъяснения о работе банка под санкциями. Успокаивает

Сбербанк разослал своим клиентам разъяснения о регламенте работы банка в период действий санкций.
Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших российских банков 24 февраля. В их числе — Сбер, ВТБ, «Открытие», Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк.
СберБанк продолжает работать в обычном режиме
Какие ограничения возникли после введения санкций?Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
Как купить или продать валюту?Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Могу ли я получить рубли или валюту со своего счета?Да, все средства, находящиеся на ваших счетах, доступны по первому требованию.
Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.
Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.
Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.
Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.
Повлияли ли санкции на операции с ценными бумагами?Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.
Я могу делать операции с иностранными ценными бумагами?В настоящее время операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг на Московской бирже доступны. Внебиржевые операции с иностранными ценными бумагами временно не доступны из-за волатильности на фондовом рынке
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