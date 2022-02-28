Раздел имущества по брачному договору не облагается НДФЛ

По Семейному кодексу все имущество у супругов общее. Но можно заключить брачный договор и тогда, например, часть имущества будет принадлежать кому-то одному. Такая дележка имущества не облагается НДФЛ.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/8252 от 08.02.2022.

Дело в том, что по НК для целей НДФЛ не будет дохода от операций между близкими родственниками (п. 5 ст. 208 НК). Исключение — договоры ГПХ и трудовые договоры.

Таким образом, при заключении супругами в период брака соглашения о разделе общего имущества или брачного договора на раздел общего имущества, дохода, облагаемого НДФЛ, не возникает.