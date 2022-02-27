Курсы обмена евро в банках. Купить можно за 110-146 рублей

Стали известны курсы покупки евро в российских банках. Минимальная цена начинается от 110 рублей, максимальная достигает 146 рублей. Продать можно от 79,4 рублей, и до 101,4 руб
- ВТБ — можно купить по 119,55 руб, продать по 79,4 руб
- Сбербанк — 110,49 руб и 94,51 руб
- Газпромбанк — 120,11 руб и 90,75 руб
- «Открытие» — 120 руб и 90 руб
- Альфа-банк — 110,55 руб и 94,55 руб
- МКБ — 110,4 руб и 98,4 руб
- «Тинькофф» — 146,6 руб и 101,4 руб.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
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