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Курсы обмена евро в банках. Купить можно за 110-146 рублей

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Рубрика Валютный рынок
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Стали известны курсы покупки евро в российских банках. Минимальная цена начинается от 110 рублей, максимальная достигает 146 рублей. Продать можно от 79,4 рублей, и до 101,4 руб

  • ВТБ — можно купить по 119,55 руб, продать по 79,4 руб
  • Сбербанк — 110,49 руб и 94,51 руб
  • Газпромбанк — 120,11 руб и 90,75 руб
  • «Открытие» — 120 руб и 90 руб
  • Альфа-банк — 110,55 руб и 94,55 руб
  •  МКБ — 110,4 руб и 98,4 руб
  •  «Тинькофф» — 146,6 руб и 101,4 руб.

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