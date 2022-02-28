ЦБ рекомендовал банкам не штрафовать заемщиков за просрочки по кредитам

В ЦБ объявили меры поддержки для российских банков в условиях санкций. Им рекомендовано не назначать пени, штрафы, а также реструктурировать задолженность заемщиков, пострадавших от санкций.
Банкам до 31 декабря разрешают:
- не оценивать ухудшение финансового положения заемщика, если оно произошло после 18 февраля из-за санкций;
- не ухудшать оценку качества обслуживания долга заемщиком, вне зависимости от его финансового положения;
- реструктурировать долг, не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение ухудшилось после 18 февраля из-за санкций;
- использовать оценку резервов на возможные потери по ссудам, проведенную до 18 февраля этого года.
Кроме того, регулятор поможет банкам капиталом по необеспеченным кредитам и ипотеке (как рублевой, так и валютной).
По материалам сайта ЦБ.
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