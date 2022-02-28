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Жилье дорожает, но люди все равно готовы его покупать

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Рубрика Экономика России
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Россияне вкладываются в недвижимость, несмотря на рост цен на 2-5%. В крупных городах спрос вырос на 10-15%.

Цены на жилье растут в условиях санкций и подорожания стройматериалов. В то же время средняя ипотечная ставка превысила 14%.

По мнению экспертов, пока цены на жилье продолжат рост. Но позже спрос начнет снижаться, а ставки на ипотеку — увеличиваться. Поэтому вторичное жилье может подешеветь на 10–25%.

По материалам «Известий».

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