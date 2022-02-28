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📊 Ставка ЦБ 20%, доллар на Мосбирже 106,44 руб. Инвестдайджест

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Рубрика Инвестиции
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💥 Биткоин на отметке $38370,11, нефть Brent $102,56, доллар на Мосбирже 106,44 руб., евро — 119,69 руб.

📈 В ЦБ приняли решение поднять ключевую ставку на 20%.

💵 Банки начали поднимать ставки по вкладам, по некоторым превысили 20%.

📉 Бумаги «Сбера» на лондонской бирже упали на 75,11%, до $1,011.

💰 Золото на отметке $1 901,33 за тройскую унцию.

🏦 Британия ввела санкции против ЦБ.

Привет, Гость!

Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

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