📊 Ставка ЦБ 20%, доллар на Мосбирже 106,44 руб. Инвестдайджест

💥 Биткоин на отметке $38370,11, нефть Brent $102,56, доллар на Мосбирже 106,44 руб., евро — 119,69 руб.
📈 В ЦБ приняли решение поднять ключевую ставку на 20%.
💵 Банки начали поднимать ставки по вкладам, по некоторым превысили 20%.
📉 Бумаги «Сбера» на лондонской бирже упали на 75,11%, до $1,011.
💰 Золото на отметке $1 901,33 за тройскую унцию.
🏦 Британия ввела санкции против ЦБ.
Привет, Гость!
Идет набор на курс повышения квалификации «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).
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