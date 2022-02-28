Кто пользовался услугами МФО? Расскажите «Клерку»

«Клерку» интересно, услугами каких микрофинансовых организаций вы пользовались (если пользовались) для «Рейтинга компаний».

Микрофинансовая организация (МФО) — это организация, которая в качестве основной деятельности предоставляет займы на сумму не более 1 млн рублей (микрозаймы). МФО может также привлекать вложения от физических лиц (на сумму от 1,5 млн рублей).

Понятно, что проценты там могут быть такие, что лучше там не занимать. Но бывает всякое, и потому на короткий срок, изредка, может и стоит воспользоваться услугами. Возможно, занимали не только вы, а кто-то из знакомых или родственников? Напишите о них. А может, кто-то пробовал вкладывать?

Просим поучаствовать в нашем опросе.

Если есть что о них рассказать, пишите отзывы в «Рейтинг компаний».