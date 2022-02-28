Путин сказал, что все ставки по кредитам надо сохранить

Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, после того, как ЦБ поднял ключевую ставку до 20%.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В это время банки повышают ставки по вкладам: что уже известно сейчас, мы написали тут.
Привет, Гость!
Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.
На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.