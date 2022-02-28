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Путин сказал, что все ставки по кредитам надо сохранить

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Рубрика Кредиты
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Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, после того, как ЦБ поднял ключевую ставку до 20%.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В это время банки повышают ставки по вкладам: что уже известно сейчас, мы написали тут

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