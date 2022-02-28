Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сбербанк повышает проценты по вкладам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Вклады
Версия для печати

В Сбербанке решили резко повысить ставки по вкладам в рублях и валюте. Максимальная доходность рублевых депозитов, открытых с 1 марта, достигнет 18%.

Аналогичные решения приняли и другие банки, в том числе санкционный ВТБ.

Банки борются с оттоком средств со вкладов, поясняют эксперты.

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить