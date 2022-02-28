Сбербанк повышает проценты по вкладам

В Сбербанке решили резко повысить ставки по вкладам в рублях и валюте. Максимальная доходность рублевых депозитов, открытых с 1 марта, достигнет 18%.

Аналогичные решения приняли и другие банки, в том числе санкционный ВТБ .

Банки борются с оттоком средств со вкладов, поясняют эксперты.

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