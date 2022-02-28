Символ всего происходящего на российском рынке сегодня — грустное лицо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая на объявление ставки в 20% не надела традиционную брошку. Время кокетства и намеков закончилось, начинается время действия.

В период идеального шторма эксперты рекомендуют не дергаться и не пытаться заработать. Главное — сохранить.

Из позитивных новостей — рубль пока держит оборону без интервенций ЦБ, доллар к вечеру понедельника торгуется на уровне 97,5 рублей, евро — 108,3 рубля. Этому помогли меры регулятора: экспортеров обязали переводить в рубли 80% выручки. Также ЦБ ввел ограничение на продажу наших ценных бумаг нерезидентами, что тоже снижает давление на рубль.

Как будет выглядеть российский фондовый рынок после открытия — предлагаем не гадать, а дождаться открытия торгов и верить в лучшее.