Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Из позитивных новостей — рубль пока держит оборону без интервенций ЦБ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати
Символ всего происходящего на российском рынке сегодня — грустное лицо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая на объявление ставки в 20% не надела традиционную брошку. Время кокетства и намеков закончилось, начинается время действия.
 
В период идеального шторма эксперты рекомендуют не дергаться и не пытаться заработать. Главное — сохранить. 
Из позитивных новостей — рубль пока держит оборону без интервенций ЦБ, доллар к вечеру понедельника торгуется на уровне 97,5 рублей, евро — 108,3 рубля. Этому помогли меры регулятора: экспортеров обязали переводить в рубли 80% выручки. Также ЦБ ввел ограничение на продажу наших ценных бумаг нерезидентами, что тоже снижает давление на рубль.
Как будет выглядеть российский фондовый рынок после открытия — предлагаем не гадать, а дождаться открытия торгов и верить в лучшее.
 
Спасибо коллегам из «Банки и биржи» за аналитику

Привет, Гость!

Открыт набор на уникальный курс повышения квалификации по управленческому учету, в котором своим опытом делятся не один, а три преподавателя-практика.

На курсе вы найдете вдохновение и новые смыслы в каждодневной работе.

Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить