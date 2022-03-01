Трудовая инспекция будет проверять компании по новым правилам

Трудовые проверки работодателей будут идти но новым чек-листам. Опубликованы 78 проверочных листов о соблюдении трудового законодательства.
Вышел приказ Роструда от 01.02.2022 № 20.
Старый приказ № 655 от 10.11.2017, в котором 132 листа, будет признан утратившим силу.
Новые, в частности, будут:
- по ведению и хранению бумажных трудовых книжек и формированию электронных трудовых;
- по труду дистанционных работников;
- по привлечению к дисциплинарной ответственности.
Например, по приему на работу в проверочном листе такие вопросы:
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