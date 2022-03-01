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Трудовая инспекция будет проверять компании по новым правилам

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Рубрика Трудовое право
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Трудовые проверки работодателей будут идти но новым чек-листам. Опубликованы 78 проверочных листов о соблюдении трудового законодательства.

Вышел приказ Роструда от 01.02.2022 № 20.

Старый приказ № 655 от 10.11.2017, в котором 132 листа, будет признан утратившим силу.

Новые, в частности, будут:

  • по ведению и хранению бумажных трудовых книжек и формированию электронных трудовых;
  • по труду дистанционных работников;
  • по привлечению к дисциплинарной ответственности.

Например, по приему на работу в проверочном листе такие вопросы:

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