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В строительстве введут госрегулирование цен, бизнесу дадут льготные кредиты

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Рубрика Экономика России
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Депутаты собираются продвигать инициативы, направленные на поддержку бизнеса и населения в условиях санкций.

14 марта пройдет заседание совета Госдумы, где обсудят эти вопросы.

Среди мер, которые предлагают депутаты:

  • снижение НДС на товары первой необходимости;
  • госрегулирование цен в строительной отрасли;
  • льготы для компаний, использующих отечественное ПО;
  • льготное кредитование бизнеса;
  • индексация зарплат и пенсий;
  • двухлетний запрет на выселение из единственного жилья для ипотечников, которые потеряли работу.

Источник — «Известия»

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