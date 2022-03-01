В строительстве введут госрегулирование цен, бизнесу дадут льготные кредиты

Депутаты собираются продвигать инициативы, направленные на поддержку бизнеса и населения в условиях санкций.
14 марта пройдет заседание совета Госдумы, где обсудят эти вопросы.
Среди мер, которые предлагают депутаты:
- снижение НДС на товары первой необходимости;
- госрегулирование цен в строительной отрасли;
- льготы для компаний, использующих отечественное ПО;
- льготное кредитование бизнеса;
- индексация зарплат и пенсий;
- двухлетний запрет на выселение из единственного жилья для ипотечников, которые потеряли работу.
Источник — «Известия»
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