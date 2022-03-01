В строительстве введут госрегулирование цен, бизнесу дадут льготные кредиты

Депутаты собираются продвигать инициативы, направленные на поддержку бизнеса и населения в условиях санкций.

14 марта пройдет заседание совета Госдумы, где обсудят эти вопросы.

Источник — «Известия»

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