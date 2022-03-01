❗ Зарплата за декабрь не включается в раздел 1 годовой формы 6-НДФЛ

Начисленную зарплату за декабрь надо показать в разделе 2 отчета 6-НДФЛ. А вот в раздел 1 она не попадет.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-3-11/1230@ от 11.02.2022.

В письме приведен пример, когда зарплата за декабрь выплачена 10.01.2022.

Так как день начисления зарплаты — это последний день месяца, то в 2 разделе 2 это начисление будет.

А так как выплата произошла в январе, то в разделе 1 ее надо показывать в отчете за 1 квартал 2022 года.

Ранее ФНС поясняла, что невыплаченную зарплату за последний месяц квартала нельзя указывать не только в разделе 1, но и в разделе 2 расчета 6-НДФЛ. А после выплаты сдавать уточненку.