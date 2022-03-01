Амнистию капиталов сделают масштабнее

Минфин подготовил предложения о проведении более масштабной чем ранее, амнистии капитала.

Новый этап амнистии проведут с целью гарантий российского капитала, который сегодня находится за рубежом, пояснил Антон Силуанов.

О других мерах спасения финансовой системы страны, предложенных Минфином, читайте тут .

Амнистия капиталов проходила в России в три этапа — в 2015, 2017 и 2019 годах.

Физлица могли задекларировать зарубежные активы, о которых они не уведомляли российские налоговые органы, и избежать ответственности за это, в том числе уголовной.

29 февраля завершается третий этап амнистии капитала. Ждем четвертую?

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