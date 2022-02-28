Как будут спасать финансовую систему: Минфин перечислил меры

Экспортерам придется продавать валюту, ключевая ставка 20%, государственные ценные бумаги пока не размещают. Глава Минфина сообщил о мерах для поддержания финансовой стабильности.
Вот что рассказал Антон Силуанов:
- До 80% валютной выручки экспортерами нужно будет в обязательном порядке продавать.
- ЦБ повысил ключевую ставку до 20%.
- ЦБ принял ряд мер для стабилизации финансовых рынков и поддержки банков.
- В связи с ростом стоимости заимствований временно приостановлено размещение государственных ценных бумаг.
- Правительство совместно с ЦБ отслеживает ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры.
- Подготовлены предложения о проведении более масштабной амнистии капитала.
- Все бюджетные обязательства, в том числе социальные, будут исполняться в первую очередь.
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