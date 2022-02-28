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Как будут спасать финансовую систему: Минфин перечислил меры

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Рубрика Экономика России
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Экспортерам придется продавать валюту, ключевая ставка 20%, государственные ценные бумаги пока не размещают. Глава Минфина сообщил о мерах для поддержания финансовой стабильности.

Вот что рассказал Антон Силуанов:

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