Как будут спасать финансовую систему: Минфин перечислил меры

Экспортерам придется продавать валюту, ключевая ставка 20%, государственные ценные бумаги пока не размещают. Глава Минфина сообщил о мерах для поддержания финансовой стабильности.

Вот что рассказал Антон Силуанов:

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