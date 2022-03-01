Поставки импортного алкоголя возвращают, но он подорожает

Российский импортер алкоголя Luding Group решил возобновить поставки в Россию. Цены на импортную продукцию скорректировали с учетом валютных курсов, на российский алкоголь цены менять не будут.

«С 1 марта Luding Group возобновляет поставки продукции клиентам. Несмотря на рост стоимости комплектующих, увеличение логистических и прочих затрат, Luding Group сохраняет неизменными цены на продукцию российского производства для всех своих клиентов. Цены на импортные вина, а также крепкие, слабоалкогольные и безалкогольные напитки скорректированы с учетом изменения курса иностранной валюты к рублю», — сообщили в пресс-службе компании.

Цитата по «ТАСС».

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