Apple уходит из России, Сбер уходит из Европы, торги на Мосбирже снова отменили. Инвестдайджест

Доллар на Forex 109,52 руб., евро 121,68 руб. Нефть Brent $109,9, золото $1 935,20, биткоин $44 232,18.

🚫 Сбербанк принял решение уходить с европейского рынка.

📈 ВТБ и Сбер снова повысили проценты по вкладам, рублевые депозиты до 21%.

💵 Путин запретил вывозить из страны наличную валюту более 10 тыс. долларов.

📊 ЦБ не будет сегодня проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка.

📴 Apple прекратила продажи в России через официальный сайт.

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