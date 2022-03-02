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Льготную ставку по ипотеке сохранят и примут меры по поддержке граждан

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Рубрика Экономика России
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Российская экономика устоит на ногах, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы. Какие конкретно – пока не уточняется.

Кроме того, льготная ипотечная ставка останется неизменной.

Ранее была информация, что ее могут повысить с 7 до 12 %.

Песков также сказал, что решение о запрете вывоза физлицами из РФ более $10 тысяч принято, чтобы избежать раскачивания экономики.

 

Источник: РИА Новости

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