Гражданам стран, объявивших санкции, в России запретят переводы за рубеж. Остальным иностранцам ставят лимит на $5 тысяч в месяц

Иностранцам, чьи страны ввели против России санкции, запретили переводить деньги за рубеж. Для остальных нерезидентов на переводы установят лимит в 5 тысяч долларов в месяц.
ЦБ разослал банкам предписание. С 1 марта по 31 марта запрещено:
- Иностранные компании и физлица из стран, которые ввели санкции, не могут осуществлять любые платежи из РФ за границу через свои счета, открытые в банках РФ.
- Физлица из стран, которые ввели санкции, не могут делать переводы без открытия счета за границу. Речь идет о переводах через Золотую корону, Western Union и пр.
- Для иностранцев, чьи страны санкции не вводили, могут переводить деньги без открытия счета по системам переводов, но с лимитом $5 000 в месяц.
В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, — 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т.д.
По материалам «РБК».
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