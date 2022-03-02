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Гражданам стран, объявивших санкции, в России запретят переводы за рубеж. Остальным иностранцам ставят лимит на $5 тысяч в месяц

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Рубрика Банки
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Иностранцам, чьи страны ввели против России санкции, запретили переводить деньги за рубеж. Для остальных нерезидентов на переводы установят лимит в 5 тысяч долларов в месяц.

ЦБ разослал банкам предписание. С 1 марта по 31 марта запрещено:

  • Иностранные компании и физлица из стран, которые ввели санкции, не могут осуществлять любые платежи из РФ за границу через свои счета, открытые в банках РФ.
  • Физлица из стран, которые ввели санкции, не могут делать переводы без открытия счета за границу. Речь идет о переводах через Золотую корону, Western Union и пр.
  • Для иностранцев, чьи страны санкции не вводили, могут переводить деньги без открытия счета по системам переводов, но с лимитом $5 000 в месяц.

В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, — 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т.д.

По материалам «РБК».

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