Гражданам стран, объявивших санкции, в России запретят переводы за рубеж. Остальным иностранцам ставят лимит на $5 тысяч в месяц

Иностранцам, чьи страны ввели против России санкции, запретили переводить деньги за рубеж. Для остальных нерезидентов на переводы установят лимит в 5 тысяч долларов в месяц.

ЦБ разослал банкам предписание. С 1 марта по 31 марта запрещено:

Иностранные компании и физлица из стран, которые ввели санкции, не могут осуществлять любые платежи из РФ за границу через свои счета, открытые в банках РФ.

Физлица из стран, которые ввели санкции, не могут делать переводы без открытия счета за границу. Речь идет о переводах через Золотую корону, Western Union и пр.

Для иностранцев, чьи страны санкции не вводили, могут переводить деньги без открытия счета по системам переводов, но с лимитом $5 000 в месяц.

В перечне стран, чьих граждан касается этот запрет, — 43 государства. Среди них Великобритания, Германия, США и т.д.



По материалам «РБК».