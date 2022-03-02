⚡ Российские IT-компании освобождают от налога на прибыль и от проверок на три года

Премьер Михаил Мишустин озвучил льготы для IT-компаний и их сотрудников.

Мишустин поручил Минцифры оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

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