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⚡ Российские IT-компании освобождают от налога на прибыль и от проверок на три года

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Рубрика Интернет и IT
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Премьер Михаил Мишустин озвучил льготы для IT-компаний и их сотрудников.

  • Сотрудники IT-компаний России получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку.
  • Российские IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от поверок.
  • Действующие преференции в области IT распространят на российских производителей мобильных приложений.
  • Правительство расширит программу по предоставлению грантов на создание отечественных решений.

Мишустин поручил Минцифры оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

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