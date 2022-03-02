⚡ IT-специалистам прибавят зарплату и дадут отсрочку от армии

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Рубрика Интернет и IT
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Только что опубликован указ президента по развитию IT-отрасли.

Сотрудникам IT-бизнеса дадут следующие льготы:

  • отсрочка от армии до 27 лет;
  • улучшение жилищных условий;
  • повышение зарплаты.

Для IT-бизнеса будут такие льготы:

  • льготные кредиты под 3 %;
  • ставка 0 % по налогу на прибыль
  • налоговые льготы даже при распространении рекламы;
  • освобождение от всех проверок на 3 года.

Скоро правительство должно подготовить поправки в законодательство, чтобы все эти меры заработали.

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