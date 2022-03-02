⚡ IT-специалистам прибавят зарплату и дадут отсрочку от армии

Только что опубликован указ президента по развитию IT-отрасли.
Сотрудникам IT-бизнеса дадут следующие льготы:
- отсрочка от армии до 27 лет;
- улучшение жилищных условий;
- повышение зарплаты.
Для IT-бизнеса будут такие льготы:
- льготные кредиты под 3 %;
- ставка 0 % по налогу на прибыль
- налоговые льготы даже при распространении рекламы;
- освобождение от всех проверок на 3 года.
Скоро правительство должно подготовить поправки в законодательство, чтобы все эти меры заработали.
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