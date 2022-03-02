⚡ IT-специалистам прибавят зарплату и дадут отсрочку от армии

Только что опубликован указ президента по развитию IT-отрасли.

Для IT-бизнеса будут такие льготы:

Скоро правительство должно подготовить поправки в законодательство, чтобы все эти меры заработали.

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