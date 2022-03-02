НДС при покупке золота хотят отменить с 1 марта

В правительстве поддержали отмену НДС с 1 марта при покупке золотых слитков физлицами. Госдума рассмотрит законопроект 4 марта.

«При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — рассказал Михаил Мишустин.

По материалам канала «Раньше всех. Ну почти».

Ранее поправки поддержал Минфин.

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