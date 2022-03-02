Минфин поддержал отмену НДС на покупку золота для физлиц

В Минфине предложили людям инвестировать в золото вместо скупки долларов. И подготовили положительное заключение на законопроект об отмене НДС при покупке золотого слитка в банке.
«Сегодня при покупке золотого слитка в банке уплачивается НДС товара в размере 20%. Обратная операция — продажа слитка банку — возврата уплаченного НДС не предполагает, что делает операции с золотом невыгодными для граждан», — говорится в сообщении.
На фоне нестабильной мировой ситуации вложения в золото будут лучшей альтернативой покупкой долларов, считают в ведомстве
По материалам «Интерфакс».
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