IT-компании освободили от налоговых проверок на три года

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Рубрика Интернет и IT
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Аккредитованные IT-компании освободили от налогового, валютного и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет.

Указ Президента №83 от 02.03.22 можно скачать здесь.

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