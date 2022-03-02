IT-компании освободили от налоговых проверок на три года

Аккредитованные IT-компании освободили от налогового, валютного и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет.
Указ Президента №83 от 02.03.22 можно скачать здесь.
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