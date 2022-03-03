Налоговики ссылаются в требовании на обычай делового оборота, чтобы получить пояснения. А такой уже есть?

Московские налоговики прислали вежливое требование, где выражают надежду на то, что им дадут пояснения по всем нехарактерным операциям. И заодно ссылаются на обычай делового оборота.

Рассказал налоговый консультант Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.

Прилетело у них клиенту требование, предоставить пояснения. Очень вежливое требование, с надеждой о соблюдении компанией обычая делового оборота.

Скрин не очень четкий, вот что там написано:

«В рамках проведения мероприятий налогового контроля, убедительно просим предоставить:

оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам (без разбивки по субсчетам) за 2019 год;

оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам 60, 62, 66 и 76 (без разбивки по субсчетам) с обязательным указанием ИНН контрагентов за 2019 год;

пояснительную записку, раскрывающую суть хозяйственной деятельности в 2019 году и пояснение неординарных (нехарактерных) операций при наличии ;

; копию штатного расписания, действовавшего в 2019 году;

копию договора аренды офиса и складских площадей при наличии.

Выражаем надежду на полное исполнение требования по всем пунктам в общеустановленном законом смысле и в действующих обычаях делового оборота и напоминаем об ответственности, предусмотренной ст. 126 НК и 15.6 КоАП».

В комментариях автор поста пишет:

«Вот что делают тысячи отказов. При этом не основание меняют и ссылки на нужные статьи НК, а выражают надежду».