Налоговики ссылаются в требовании на обычай делового оборота, чтобы получить пояснения. А такой уже есть?

Московские налоговики прислали вежливое требование, где выражают надежду на то, что им дадут пояснения по всем нехарактерным операциям. И заодно ссылаются на обычай делового оборота.
Рассказал налоговый консультант Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области.
Прилетело у них клиенту требование, предоставить пояснения. Очень вежливое требование, с надеждой о соблюдении компанией обычая делового оборота.
Скрин не очень четкий, вот что там написано:
«В рамках проведения мероприятий налогового контроля, убедительно просим предоставить:
- оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам (без разбивки по субсчетам) за 2019 год;
- оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам 60, 62, 66 и 76 (без разбивки по субсчетам) с обязательным указанием ИНН контрагентов за 2019 год;
- пояснительную записку, раскрывающую суть хозяйственной деятельности в 2019 году и пояснение неординарных (нехарактерных) операций при наличии;
- копию штатного расписания, действовавшего в 2019 году;
- копию договора аренды офиса и складских площадей при наличии.
Выражаем надежду на полное исполнение требования по всем пунктам в общеустановленном законом смысле и в действующих обычаях делового оборота и напоминаем об ответственности, предусмотренной ст. 126 НК и 15.6 КоАП».
В комментариях автор поста пишет:
«Вот что делают тысячи отказов. При этом не основание меняют и ссылки на нужные статьи НК, а выражают надежду».
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