❗️ Налоговую уголовку серьезно смягчат

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Рубрика Экономические преступления
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Уголовные дела по налоговым составам будут заводить, только если налоговики докажут, что в действиях налогоплательщика есть состав преступления.

Проект поправок можно скачать во вложении.

По мнению экспертов, поправки позволят ограничить возможности следователей по возбуждению дел. И сделать это хотят для защиты бизнеса.

«Количество возбужденных уголовных дел по этим статьям без материалов ФНС в последние годы выросло. Хотя большинство таких дел не доходят до суда, бизнес может из-за давления закрываться за время следственных проверок» — считает глава «Опоры России» Александр Калинин.

Цитата по «Коммерсантъ».

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