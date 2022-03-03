SAP прекращает работу в России

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP объявил о прекращении продажи продукции в Россию на неопределенный срок.

«Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России», — сказано сообщении компании.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сайт компании.

В России компания продавала:

На «Клерке» в прошлом году писали, что выбирают бухгалтеры, 1С или SAP. В ряде случаев, если этого требовали корпоративные стандарты, приходилось пользоваться SAP.

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