SAP прекращает работу в России

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP объявил о прекращении продажи продукции в Россию на неопределенный срок.
«Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России», — сказано сообщении компании.
Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сайт компании.
В России компания продавала:
- системы управления ресурсами предприятия (ERP),
- управления взаимоотношениями с клиентами (CRM),
- управления цепочками поставок (SCM),
- управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD).
На «Клерке» в прошлом году писали, что выбирают бухгалтеры, 1С или SAP. В ряде случаев, если этого требовали корпоративные стандарты, приходилось пользоваться SAP.
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