SAP прекращает работу в России

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Немецкий разработчик программного обеспечения SAP объявил о прекращении продажи продукции в Россию на неопределенный срок.

«Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России», — сказано сообщении компании.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на сайт компании.

В России компания продавала:

  • системы управления ресурсами предприятия (ERP),
  • управления взаимоотношениями с клиентами (CRM),
  • управления цепочками поставок (SCM),
  • управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD).

На «Клерке» в прошлом году писали, что выбирают бухгалтеры, 1С или SAP. В ряде случаев, если этого требовали корпоративные стандарты, приходилось пользоваться SAP.

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