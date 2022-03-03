Касается ли новый указ президента об обязательной конвертации 80% валютного перевода физических лиц, работающих с зарубежными контрагентами?

Публикуем ответ эксперта «Клерк.Консультаций» Александра Заворзина.

Есть мнение придётся, что продавать валютную выручку российским «участникам внешнеэкономической деятельности». Это определение из ФЗ «Об экспортном контроле»: оно относится не только к юр.лицам, но и физлицам, в том числе к российским гражданам и к иностранцам, имеющим вид на жительство.

В ст. 1 Федерального закона от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ “Об экспортном контроле” (в ред. от 11.05.2021) указано:

"российские участники внешнеэкономической деятельности (российские лица) - осуществляющие внешнеэкономическую деятельность или осуществляющие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или получившими вид на жительство в Российской Федерации иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Т.е. при такой точке зрения не имеет значения, зарегистрировано ли физлицо в качестве ИП — важно только то, что человек ведёт «внешнеэкономическую деятельность», то есть продаёт нерезидентам по контракту товары, услуги и прочее.

Указ не касается только тех резидентов, которые работают на иностранные компании по трудовому контракту — трудовая деятельность в определение внешнеэкономической деятельности не входит.

Пока ЦБ РФ не давал по этому поводу разъяснений, рекомендую или запрос направить в Интернет-приемную ЦБ РФ или дождаться пояснений.

Думаю, что у банка есть свое обоснование, поэтому у Вас есть выбор, но за нарушение валютного законодательства есть ответственность по ст. 15.25 КоАП РФ.

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