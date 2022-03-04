❗ Комиссию при покупке валюты через брокеров для физлиц снизили с 30 до 12 %. Юрлица будут платить 12 %

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Рубрика Инвестиции
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ЦБ объявил сегодня, что с 4 марта снижается комиссия для физлиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров. Вчера ввели комиссию 30 %. Сегодня ее снизили до 12 %.

Кроме того, установлена комиссия для юрлиц на уровне 12% от суммы операции.

Решение принято после дополнительного анализа ситуации, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности, сообщает регулятор.

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