📌 Бухгалтеры будут составлять пояснения по имущественным налогам на специальном бланке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Налоговики насчитают компаниям транспортный, земельный налог и налог на имущество и пришлют сообщение. Если в нем что-то не так — надо отправить пояснение. Бланк пояснения скоро утвердят.

Сейчас такое пояснение составляют в произвольной форме, потому что специального бланка не было.

Теперь будет и форма (КНД 1150129), и электронный формат.

На федеральном портале опубликован проект.

Добавим, что налоговики присылают сообщения после истечения установленного срока уплаты налога.

То есть, сначала надо уплатить авансовые платежи и налог, и только потом уже придет сообщение о начисленных суммах.

После получения сообщения у компании есть 20 дней на то, чтобы отправить пояснение.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

В бланке 2 листа — титульный и сами пояснения.

Лист с пояснениями заполняют на один объект налогообложения по одному сообщения. Если объектов или сообщений несколько — заполняют несколько листов.

12

Привет Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить