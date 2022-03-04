📌 Бухгалтеры будут составлять пояснения по имущественным налогам на специальном бланке

Налоговики насчитают компаниям транспортный, земельный налог и налог на имущество и пришлют сообщение. Если в нем что-то не так — надо отправить пояснение. Бланк пояснения скоро утвердят.

Сейчас такое пояснение составляют в произвольной форме, потому что специального бланка не было.

Теперь будет и форма (КНД 1150129), и электронный формат.

На федеральном портале опубликован проект.

Добавим, что налоговики присылают сообщения после истечения установленного срока уплаты налога.

То есть, сначала надо уплатить авансовые платежи и налог, и только потом уже придет сообщение о начисленных суммах.

После получения сообщения у компании есть 20 дней на то, чтобы отправить пояснение.

Речь идет о законности применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и т.д.

В бланке 2 листа — титульный и сами пояснения.

Лист с пояснениями заполняют на один объект налогообложения по одному сообщения. Если объектов или сообщений несколько — заполняют несколько листов.