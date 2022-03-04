Тинькофф ввел комиссии для перевода денег ИП на личный счет

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Рубрика Банки
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Тинькофф Банк установил для ИП комиссии для перевода денег с бизнес-счета на дебетовую карту. Минимальная — 2% плюс 99 руб. Новые правила были введены с 0 часов 4 марта. Банк объясняет это повышением ключевой ставки и волатильностью на рынке. И говорит, что решение временное.

Сейчас комиссии такие:

Тариф «Простой»:

  • 2% + 99 рублей, до 150 000 рублей
  • 5% + 99 рублей, до 1 000 000 рублей
  • 20% + 99 рублей, от 1 000 000 рублей

Тариф «Продвинутый»:

  • 2% + 79 рублей, до 150 000 рублей
  • 5% + 79 рублей, до 1 000 000 рублей
  • 20% + 79 рублей, от 1 000 000 рублей

Тариф «Профессиональный»:

  • 2% + 59 рублей, до 150 000 рублей
  • 5% + 59 рублей, до 1 000 000 рублей
  • 20% + 59 рублей, от 1 000 000 рублей.

Люди очень эмоциально реагируют на комиссии. Основная жалоба: банк не предупредил и ввел новые комиссии резко и ночью.

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