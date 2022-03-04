Тинькофф ввел комиссии для перевода денег ИП на личный счет

Тинькофф Банк установил для ИП комиссии для перевода денег с бизнес-счета на дебетовую карту. Минимальная — 2% плюс 99 руб. Новые правила были введены с 0 часов 4 марта. Банк объясняет это повышением ключевой ставки и волатильностью на рынке. И говорит, что решение временное.
Сейчас комиссии такие:
Тариф «Простой»:
- 2% + 99 рублей, до 150 000 рублей
- 5% + 99 рублей, до 1 000 000 рублей
- 20% + 99 рублей, от 1 000 000 рублей
Тариф «Продвинутый»:
- 2% + 79 рублей, до 150 000 рублей
- 5% + 79 рублей, до 1 000 000 рублей
- 20% + 79 рублей, от 1 000 000 рублей
Тариф «Профессиональный»:
- 2% + 59 рублей, до 150 000 рублей
- 5% + 59 рублей, до 1 000 000 рублей
- 20% + 59 рублей, от 1 000 000 рублей.
Люди очень эмоциально реагируют на комиссии. Основная жалоба: банк не предупредил и ввел новые комиссии резко и ночью.
Привет Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.