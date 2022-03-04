Тинькофф вернул бесплатные переводы для ИП и юрлиц со счета на свою карту

Тинькофф вернул бесплатные переводы после волны возмущения клиентов. Теперь при переводе себе на карту по тарифу «Простой» до 150 тысяч комиссии не будет. Всем, кто успел перевести с комиссиями, в банке пообещали их компенсировать.

Сегодня на «Клерке» писали о жалобах пользователей на комиссии при переводе денег даже на свои карты. В банке вернули бесплатные переводы и заявили, что не будут вводить новые комиссии до момента, пока этого не потребует сделать Центробанк.

При переводах себе на карту «Тинькофф» не возьмёт комиссию, если сумма не превышает 150 тысяч рублей в тарифе «Простой», 300 тысяч рублей — «Продвинутый» и 500 тысяч рублей — «Профессиональный».

По материалам vc.ru.