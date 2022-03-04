Тинькофф вернул бесплатные переводы для ИП и юрлиц со счета на свою карту

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Рубрика Банки
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Тинькофф вернул бесплатные переводы после волны возмущения клиентов. Теперь при переводе себе на карту по тарифу «Простой» до 150 тысяч комиссии не будет.  Всем, кто успел перевести с комиссиями, в банке пообещали их компенсировать.

Сегодня на «Клерке» писали о жалобах пользователей на комиссии при переводе денег даже на свои карты. В банке вернули бесплатные переводы и заявили, что не будут вводить новые комиссии до момента, пока этого не потребует сделать Центробанк.

При переводах себе на карту «Тинькофф» не возьмёт комиссию, если сумма не превышает 150 тысяч рублей в тарифе «Простой», 300 тысяч рублей — «Продвинутый» и 500 тысяч рублей — «Профессиональный».

По материалам vc.ru.

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