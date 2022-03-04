Газпромбанк объяснил причину очередей в отделениях и сбоев в приложении

В Газпромбанке рассказали, почему у них в отделениях большие очереди, а приложение периодически работает некорректно. В банке объяснили это большим потоком желающих оформить вклады и накопительные счета.

«В связи с существенным повышением ставок многие из вас начали активно оформлять в Газпромбанке вклады и накопительные счета. С начала недели мы каждый день открываем десятки тысяч вкладов, как действующим клиентам, так и множеству новых. В связи с этим сотрудники и инфраструктура отделений перегружены, а дистанционные каналы обслуживания, включая мобильное приложение Газпромбанка, испытывают беспрецедентные нагрузки» — сообщают в банке.

Из-за чего возможны сбои в приложении и большие очереди в отделениях банка.

Кроме того, в Газпромбанке подчеркнули, что все операции клиентам доступны, запаса наличных как в рублях, так и в валюте достаточно. Но валюту просят заказывать заранее.

Об этом сообщили в телеграм-канале Газпромбанка.