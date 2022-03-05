Пиратское ПО легализуют?

В России могут отменить ответственность за использование пиратского ПО, но только для тех программ, аналогов которых в нашей стране пока нет.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». По словам издания, в нем говорится о возможности использовать лизензированное ПО без согласия правообладателя. Но только в случаях крайней необходимости.

Это так называемый механизм «принудительного лицензирования», согласно ст. 1360 ГК.

В Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов.

«В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — добавили в ведомстве.

Ранее о своем уходе из России сообщили компании Microsoft, Oracle, Autodesk, Cisco, SAP и другие. Кстати, в SAP сообщили, что поддержку клиентов они продолжат постольку, поскольку это позволят санкции.