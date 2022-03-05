Утилизационный сбор надо будет заплатить позже

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Рубрика Утилизационный сбор
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Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для автопроизводителей перенесен на декабрь. Уплатить сбор надо до 20 декабря 2022 года.

Опубликовано постановление правительства № 287 от 04.03.2022.

При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также до 20 декабря 2022 года.

Отсрочка поможет компаниям избежать просрочки по зарплате и решит проблему дефицита оборотных средств, считают в кабмине.

Сроки переносят для предприятий с численностью не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний.

Утилизационный сбор платят производители и импортеры колесных транспортных средств и прицепов к ним.

По правилам (постановление правительства № 1291 от 26.12.2013) заплатить утилизационный сбор крупнейший производитель должен:

  • в течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, в котором представлен расчет;
  • за III квартал года — в течение 90 календарных дней, следующих за указанным кварталом.

 

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