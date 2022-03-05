Утилизационный сбор надо будет заплатить позже

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для автопроизводителей перенесен на декабрь. Уплатить сбор надо до 20 декабря 2022 года.

Опубликовано постановление правительства № 287 от 04.03.2022.

При этом предприятия отрасли, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также до 20 декабря 2022 года.

Отсрочка поможет компаниям избежать просрочки по зарплате и решит проблему дефицита оборотных средств, считают в кабмине.

Сроки переносят для предприятий с численностью не менее 5 тысяч человек, и их дочерних компаний.

Утилизационный сбор платят производители и импортеры колесных транспортных средств и прицепов к ним. По правилам (постановление правительства № 1291 от 26.12.2013) заплатить утилизационный сбор крупнейший производитель должен: в течение 45 календарных дней, следующих за кварталом, в котором представлен расчет;

за III квартал года — в течение 90 календарных дней, следующих за указанным кварталом.