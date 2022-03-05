Для расчетов по ВЭД предлагают использовать рубли, а по СБП поднять лимит до 1 млн для бизнеса

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Рубрика Экономика России
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Во внешнеторговых контрактах предлагают использовать рубли и иные валюты вместо долларов, фунтов, евро, иен. А лимит для перевода денег по СБП для бизнеса советуют поднять от 600 тысяч рублей до миллиона.

Глава «Опоры России» Александр Калинин предлагает ЦБ новые меры для поддержки малого и среднего бизнеса.

Для банков предлагают выделить финансы для реструктуризации кредитов, которые они выдавали бизнесу. Срок от полугода до года, без повышения процентной ставки. А также расширить перечень банков, которые присоединились к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Иностранных контрагентов предлагают информировать о таких банках.

Для МСП в «Опоре» предлагают льготы при оценке банками финансового состояния компании при реструктуризации кредитов, если компания не допускала просрочки по платежам свыше 3 месяцев.

Также на законодательном уровне предлагают ограничить разницу между курсами покупки и продажи валюты (спред), ограничить рост тарифов банков по переводам для МСП на счета физлиц вне зарплатных проектов.

А по кредитам, которые банки выдали значимым корпоративным заемщикам, предлагают разрешить цессию в пользу государственных банков без увеличения процентной ставки.

По материалам «ТАСС».

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