Компании и физлица смогут переводить по СПБ за один раз 1 млн, а не 600 тыс. как раньше

Увеличение лимита по СБП с 600 тысяч до 1 миллиона позволит людям оплачивать через систему более дорогие покупки, а компании выиграют на комиссиях, которые будут ниже эквайринговых, считает регулятор.
Центробанк может увеличить для максимальный лимит по переводу денег за одну операцию через СБП с 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
«Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — говорится в сообщении ЦБ.
Цитата по «Коммерсантъ».
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