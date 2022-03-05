Компании и физлица смогут переводить по СПБ за один раз 1 млн, а не 600 тыс. как раньше

Увеличение лимита по СБП с 600 тысяч до 1 миллиона позволит людям оплачивать через систему более дорогие покупки, а компании выиграют на комиссиях, которые будут ниже эквайринговых, считает регулятор.

Центробанк может увеличить для максимальный лимит по переводу денег за одну операцию через СБП с 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Это позволит гражданам совершать мгновенные платежи и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия смогут сократить издержки, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза ниже эквайринговых», — говорится в сообщении ЦБ.

Цитата по «Коммерсантъ».

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