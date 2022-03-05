За работу в выходные положена двойная оплата

Впереди 3 выходных дня — 6, 7, 8 марта. Если сотрудники в эти дни будут привлекаться к работе, им нужно платить зарплату в двойном размере либо в одинарном, но с предоставлением отгула.

День отдыха за работу в выходной день не включается в норму рабочего времени того месяца, в котором работник его использовал, поясняет Роструд.

Если работник взял другой день отдыха за работу в выходной день в том же месяце, он отработал месячную норму рабочего времени.

Работодатель должен выплатить ему оклад по норме и дополнительно оплатить одну дневную ставку сверх оклада за работу в выходной день. День отдыха дополнительно не оплачивается.

Если день отдыха будет предоставлен в другом месяце за месяц, в котором сотрудник работал в выходной день сверх месячной нормы рабочего времени, он должен получить полный оклад и оплату одинарной дневной ставки.

В месяце, в котором работник взял дополнительный день отдыха, ему следует выплатить оклад полностью, несмотря на то что он отработает на один день меньше нормы.