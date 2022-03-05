Руководителям и главбухам страховых компаний и НПФ могут снижать зарплаты при банкротстве этих компаний

Если страховой компании или НПФ угрожает банкротство, то зарплаты их руководителей и топ-менеджеров будут снижать. При условии, что зарплаты им повысили не более, чем за полгода до решения ЦБ и АСВ о начале банкротства такой организации.
Аналогичные условия действуют в отношении руководства банков. А теперь Федеральный закон от 25.02.2022 № 27-ФЗ внес измненеия в статью 349.4 ТК.
Норма затронет:
- руководителей и их заместителей;
- членов коллегиального исполнительного органа;
- главных бухгалтеров и их заместителей;
- руководителей филиалов и их заместителей;
- главных бухгалтеров филиалов;
- членов совета директоров (наблюдательного совета).
А выходные пособия им будут выплачивать в минимальном размере (ст. 181 ТК). Как правило, это средний заработок за три месяца.
Если же у страховой организации или НПФ отзовут лицензию, то в соответствии с ч. 2 ст. 157 ТК им будут оплачивать простой, не зависящий от работника или работодателя.
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