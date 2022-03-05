1C повысила цены на программы с аппаратной защитой USB из-за импортных комплектующих

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Сегодня клиенты 1C получили обновленные прайс-листы. На программы с аппаратной защитой USB цены повышены в 10 раз.

Однако, 1C успокоила своих клиентов: цены на наиболее популярные поставки не изменились и остаются очень доступными. Компания объясняет измение цены на программное обеспечение с аппаратной защитой USB тем, что данные комплектующие импортные, запас ограничен, поставки под вопросом.

На сайте компании появилось сообщение:

ЦЕНЫ НА МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ 1С НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!

Ряд сетевых изданий в качестве сенсации опубликовал фрагмент нашей новости о существенном повышении цен на некоторые устаревшие поставки 1С:Предприятие. На самом деле это не сенсация – цены на наиболее популярные поставки 1С:Предприятия не изменились и остаются очень доступными.

Однако на поставки тех же программ с устаревшей аппаратной защитой USB цены действительно повышены в 10 раз в связи с тем, что данные комплектующие импортные, запас ограничен, поставки под вопросом.

Фирма 1С уже давно проработала вопрос работы наших программ без использования этих комплектующих в качестве основного варианта. ВСЕ USB-поставки имеют аналоги без ключей USB, цены на них не изменились. Партнеры и пользователи не пострадают.

Официальная информация для пользователей и партнеров №29208 от 05.03.2022 "С 5 марта 2022 года устанавливаются новые цены на продукты "1С:Предприятие" с аппаратной защитой (USB). Аналогичные продукты с программной защитой продаются по прежним ценам" опубликована https://1c.ru/news/info.jsp?id=29208.

Для сравнения.

Раньше лицензия для запуска программ 1С стоила 8 200 рублей, сегодня же этот прайс вырос ровно в десять раз — теперь лицензия стоит 82 000 рублей. Цены на сам софт также выросли пропорционально: например, «1С Бухгалтерия» с USB-ключом стоила 20 400 рублей, а теперь — 204 тысячи.

 

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