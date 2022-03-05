1C повысила цены на программы с аппаратной защитой USB из-за импортных комплектующих

Сегодня клиенты 1C получили обновленные прайс-листы. На программы с аппаратной защитой USB цены повышены в 10 раз.

Однако, 1C успокоила своих клиентов: цены на наиболее популярные поставки не изменились и остаются очень доступными. Компания объясняет измение цены на программное обеспечение с аппаратной защитой USB тем, что данные комплектующие импортные, запас ограничен, поставки под вопросом.

На сайте компании появилось сообщение:

ЦЕНЫ НА МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ 1С НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ!

Однако на поставки тех же программ с устаревшей аппаратной защитой USB цены действительно повышены в 10 раз в связи с тем, что данные комплектующие импортные, запас ограничен, поставки под вопросом.

Фирма 1С уже давно проработала вопрос работы наших программ без использования этих комплектующих в качестве основного варианта. ВСЕ USB-поставки имеют аналоги без ключей USB, цены на них не изменились. Партнеры и пользователи не пострадают.

Официальная информация для пользователей и партнеров №29208 от 05.03.2022 "С 5 марта 2022 года устанавливаются новые цены на продукты "1С:Предприятие" с аппаратной защитой (USB). Аналогичные продукты с программной защитой продаются по прежним ценам" опубликована https://1c.ru/news/info.jsp?id=29208.