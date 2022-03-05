Компания 1С в десять раз повысила цены на своё программное обеспечение. Правда, пока это касается лишь тех программ, которые используют флешки USB для запуска. Об этом сообщает издание Baza.

Раньше лицензия для запуска программ 1С стоила 8 200 рублей, сегодня же этот прайс вырос ровно в десять раз — теперь лицензия стоит 82 000 рублей. Цены на сам софт также выросли пропорционально: например, «1С Бухгалтерия» с USB-ключом стоила 20 400 рублей, а теперь — 204 тысячи. И это не ошибка: обновлённые прайс-листы сегодня пришли клиентам компании. Стоит отметить, что цены на остальной софт остались на прежнем уровне.

В компании заявляют, что такое повышение случилось из-за ограниченного запаса USB-ключей защиты. Когда будут новые поставки — неизвестно, поэтому цену на все программные продукты с аппаратной защитой решили умножить на 10. Видимо, в компании любят ровные цифры.