Идти и перевыпускать карту «МИР» после того, как закончатся сроки действующих карт Visa и Mastercard, будет не нужно

Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока карт. А после банки сами оформят «МИР».
«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», — сказали в НСПК.
Цитата по «РИА Новости».
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