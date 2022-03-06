Идти и перевыпускать карту «МИР» после того, как закончатся сроки действующих карт Visa и Mastercard, будет не нужно

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Рубрика Платежные системы
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Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока карт. А после банки сами оформят «МИР».

«Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе», — сказали в НСПК.

Цитата по «РИА Новости».

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