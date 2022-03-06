Банки продлевают сроки карт Visa и Mastercard. Некоторые даже навсегда

Банк МКБ объявил, что сроки карт, вне зависимости от того, когда они выданы, автоматически продлены до 2030 года. А Газпромбанк сказал клиентам, что срок действия всех карт будет продлен навсегда.
Вот так выглядит заявление банка МКБ:
А вот что написал Газпромбанк:
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