Банки продлевают сроки карт Visa и Mastercard. Некоторые даже навсегда

Банк МКБ объявил, что сроки карт, вне зависимости от того, когда они выданы, автоматически продлены до 2030 года. А Газпромбанк сказал клиентам, что срок действия всех карт будет продлен навсегда.

Вот так выглядит заявление банка МКБ:

А вот что написал Газпромбанк:

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