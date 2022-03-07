Кто будет выдавать разрешения на сделки с иностранцами

Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки с иностранцами. Подкомиссия сможет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций. Возглавит ее Антон Силуанов, сообщает РБК.



Ранее Путин подписал указ с новыми правилами предоставлениям иностранным лицам рублевых кредитов и займов, а также сделок, влекущих за собой «возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество».

Кроме того, действие указа коснется и сделок с иностранцами, если речь идет об акциях или недвижимости, приобретенных ими после 22 февраля 2022 года у представителей стран, совершающих недружественные действия.

См. также «Компании смогут рассчитываться с иностранными контрагентами рублями, а не валютой».