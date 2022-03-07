Кто будет выдавать разрешения на сделки с иностранцами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Финансовый кризис
Версия для печати

Минфин создал подкомиссию по выдаче разрешений на сделки с иностранцами. Подкомиссия сможет выдавать разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций. Возглавит ее Антон Силуанов, сообщает РБК

Ранее Путин подписал указ с новыми правилами предоставлениям иностранным лицам рублевых кредитов и займов, а также сделок, влекущих за собой «возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество».

Кроме того, действие указа коснется и сделок с иностранцами, если речь идет об акциях или недвижимости, приобретенных ими после 22 февраля 2022 года у представителей стран, совершающих недружественные действия.

См. также «Компании смогут рассчитываться с иностранными контрагентами рублями, а не валютой».

Гость! Заберите план «Антикризис»
Запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и сделали доступным для всех. Круглосуточно помогаем бухгалтерам со срочными инструкциями, как работать в условиях санкций. Действует до 15 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить