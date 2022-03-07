Российские подразделения PwC и KPMG вышли из состава международных сетей фирм

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Рубрика Аудит
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Филиалы аудиторских компаний KPMG, PwC и Ernst & Young (EY), входящих в «большую четверку», будут исключены из глобальных сетей и продолжат работу как самостоятельные предприятия. PwC в России — это коллектив из 3700 сотрудников с офисами в 11 городах, EY — 4700 . В KPMG работают 4500 человек в России и Белоруссии.

Среди российских клиентов PwC — Сбербанк, «Газпром» и ЦБ. Компания проводила аудит работающих в России международных компаний, в том числе Mars, Toyota и Credit Suisse.

Кто еще нас покинул:

  • Консалтинговая компания Accenture объявила, что сократила свой российский бизнес, в котором заняты 2300 человек.
  • McKinsey, Boston Consulting Group и Bain & Company приостановили работу с российскими клиентами, а Grant Thornton разорвала связи со своим российским филиалом.
  • Юридическая фирма Linklaters 5 марта объявила о сворачивании бизнеса в России. Она планирует выполнить уже принятые на себя обязательства и не будет в дальнейшем работать с российскими клиентами.
  • Уход PwC, KPMG и EY из России усилит давление на компанию Deloitte. Deloitte на днях уже заявляла, что проводит анализ своего присутствия, но пока о его итогах не сообщала.

Находящиеся на территории РФ компании обращаются к «большой четверке» для получения аудиторского заключения, которое позволяет им кредитоваться, в том числе в иностранных банках.

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