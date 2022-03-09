Отменили НДС с продажи золота

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Инвестиции
Версия для печати

При покупке золота физлица не будут платить НДС. Речь идет именно о физлицах. Для бизнеса НДС остается.

Принят закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ с поправками в статью 149 НК.

Таким образом, населению будет выгоднее вкладывать деньги в золото.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.

Эта норма заработала сегодня, со дня официального опубликования закона.

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений.
В«Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 15 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить