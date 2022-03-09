Отменили НДС с продажи золота

При покупке золота физлица не будут платить НДС. Речь идет именно о физлицах. Для бизнеса НДС остается.
Принят закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ с поправками в статью 149 НК.
Таким образом, населению будет выгоднее вкладывать деньги в золото.
Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.
Эта норма заработала сегодня, со дня официального опубликования закона.
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