Отменили НДС с продажи золота

При покупке золота физлица не будут платить НДС. Речь идет именно о физлицах. Для бизнеса НДС остается.

Принят закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ с поправками в статью 149 НК.

Таким образом, населению будет выгоднее вкладывать деньги в золото.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.

Эта норма заработала сегодня, со дня официального опубликования закона.