IKEA сохранит рабочие места для россиян, несмотря на приостановку деятельности

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Рубрика Экономика России
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Компания IKEA планирует сохранить в России рабочие места, говорят профсоюзы.

О таких планах компании рассказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Его цитируют РИА Новости:

«Там были переговоры, и по информации представителей нашей профсоюзной организации, там сохраняются рабочие места», — сказал Шершуков.

О приостановке работы в России компания объявила 3 марта. Срок приостановки пока неясен.

 

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