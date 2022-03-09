Для туристических инвестпроектов обнулят НДС на 5 лет

Инвесторам, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, в том числе гостиницы, обнулят ставку НДС на пять лет.
Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы (и иные средства размещения) — будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — сказал Чернышенко.
Он также добавил, что правительство такую ставку поддержало.
По материалам «РИА Новости».
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