Для туристических инвестпроектов обнулят НДС на 5 лет

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Рубрика НДС
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Инвесторам, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, в том числе гостиницы, обнулят ставку НДС на пять лет.

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы (и иные средства размещения) — будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — сказал Чернышенко.

Он также добавил, что правительство такую ставку поддержало.

По материалам «РИА Новости».

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